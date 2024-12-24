Бирюков — о переговорах с Юровым: «Ближе к концу сезона будет понимание, готов ли Данила ехать в НХЛ»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал переговоры о новом контракте с нападающим Данилой Юровым.

— В межсезонье команду также может покинуть Данила Юров. Сохранить его в «Металлурге» будет еще сложнее, ведь он размышляет об отъезде в «Миннесоту» уже не первый год?

— Сложнее, но все возможно. Разговоры ведутся. Я лично разговаривал с Данилой, но пока конкретики нет. В разгар сезона тяжело принять решение здесь и сейчас. Знаю это по себе. Ребята должны созреть. Ближе к концу сезона будет понимание, готов ли Данила ехать в НХЛ. Но мы хотим сохранить всех наших лидеров.

— Неопределенность с Набоковым, Юровым и другими игроками влияет на ваше видение состава на сезон-2025/26?

— Это происходит в каждой команде. Тяжело здесь и сейчас поставить все точки. У игроков есть свои мысли, не все готовы говорить о будущем в середине сезона. Уверен, что каждый клуб испытывает такие трудности. Это специфика нашей работы.