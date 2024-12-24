Бирюков: «Нам хочется, чтобы Михайлис был лидером «Магнитки»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего Никиты Михайлиса.

— К Никите Михайлису возникают претензии по соотношению суммы контракта и качества хоккея. Есть ли эти претензии у вас?

— Нам хочется, чтобы Никита больше брал игру на себя: завершал моменты, был лидером команды. У него есть успешные отрезки, вспомните матчи в Москве. Такие игры хочется видеть чаще. В стабильности хоккеиста проявляется его класс. Никита сам переживает, что у него хороший контракт, но не все получается. Он парень ответственный, прошлый сезон провел хорошо, даже сейчас — второй бомбардир.

— Благодаря трем матчам в Москве.

— Согласен, стабильности хочется больше.

— Предлагали Михайлису понизить контракт?

— Это внутренние дела. Не все так просто, как многие болельщики думают. Это относится не к Никите, а ко всем хоккеистам. Есть регламент, есть желание игроков.