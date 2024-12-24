Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:00

Бирюков: «Нам хочется, чтобы Михайлис был лидером «Магнитки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего Никиты Михайлиса.

— К Никите Михайлису возникают претензии по соотношению суммы контракта и качества хоккея. Есть ли эти претензии у вас?

— Нам хочется, чтобы Никита больше брал игру на себя: завершал моменты, был лидером команды. У него есть успешные отрезки, вспомните матчи в Москве. Такие игры хочется видеть чаще. В стабильности хоккеиста проявляется его класс. Никита сам переживает, что у него хороший контракт, но не все получается. Он парень ответственный, прошлый сезон провел хорошо, даже сейчас — второй бомбардир.

— Благодаря трем матчам в Москве.

— Согласен, стабильности хочется больше.

— Предлагали Михайлису понизить контракт?

— Это внутренние дела. Не все так просто, как многие болельщики думают. Это относится не к Никите, а ко всем хоккеистам. Есть регламент, есть желание игроков.

Илья Набоков. «Набоков не перейдет в СКА». Новый спортдир «Магнитки» — о трансферах, Разине и потолке зарплат

Евгений Бирюков
Никита Михайлис
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Бирюков заявил, что вратарь «Металлурга» Набоков не перейдет в СКА
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя