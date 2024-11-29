Бирюков не согласен с тезисом о падении уровня КХЛ

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков не согласился с мнением о падении уровня FONBET чемпионата КХЛ.

«Уровень КХЛ падает? Я с этим не согласен. Сейчас мы переживаем тяжелую ситуацию, но зато у нас начинают сверкать молодые таланты. Во всем есть плюсы и минусы. В плане развития лига идет вперед. КХЛ не стоит на месте», — сказал Бирюков Metaratings.ru.

Бирюков выступал в КХЛ за «Металлург» в качестве игрока с 2008-го по 2020-й годы, а после перебрался в «Салават Юлаев», где играл до конца карьеры в 2024 году. На счету Бирюкова 1001 матч в КХЛ с учётом плей-офф, 24 заброшенные шайбы и 125 ассистов.

4 октября 38-летний Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева» и был назначен на должность спортивного директора «Металлурга».