Бирюков: «Этот сезон показал, что у нас есть молодые и талантливые российские хоккеисты»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков оценил игру «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Финал в Магнитогорске! Наблюдал за матчем со своими друзьям. И убедился, что этот сезон показал, что у нас есть молодые и талантливые российские хоккеисты, им можно доверять, выводить на лидирующие позиции. Такая же система выстраивается и в Уфе. Для того, чтобы ребята заиграли нужно время и терпения. Результат придет. Тот же «Локомотив» это показывает.

Но такой рост получается только при правильном балансе. Опытные ветераны и тренеры с большим авторитетом (в том числе, в качестве игроков) своим примером и грамотными советами в нужное время и строят такие команды", — написал Бирюков в Telegram-канале.

«Металлург» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 22 апреля в Ярославле.