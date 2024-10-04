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Сегодня, 11:09

Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Владислав Маслов
Корреспондент
Евгений Бирюков.
Фото ХК Салават Юлаев
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«Салават Юлаев» объявил об уходе из клуба тренера Евгения Бирюкова по соглашению сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что чемпион мира в составе сборной России может стать новым спортивным директором магнитогорского «Металлурга».

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и тренер Евгений Бирюков достигли договоренности о расторжении контракта.

Евгений Николаевич вошел в тренерский штаб команды перед сезоном-2024/25. Четыре сезона Бирюков провел в качестве игрока. Всего он сыграл 224 матча за уфимский клуб и провкл в составе нашей команды тысячную игру в КХЛ. Он стал первым игроком, который провёл 1000-й матч в лиге.

Клуб благодарит Евгения Николаевича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении в клубных соцсетях.

Источник: ХК Салават Юлаев
Евгений Бирюков
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев

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