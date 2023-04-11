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Сегодня, 12:25

Бирюков — о тренере Дэйве Кинге: «Мы смотрели на него с открытым ртом»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о сезоне-2005/06, когда главным тренером магнитогорского «Металлурга», за который тогда выступал Бирюков, был канадский специалист Дэйв Кинг.

— Канадец Дэйв Кинг для молодого игрока стал открытием?

— Конечно. Мы смотрели на Кинга с открытым ртом, когда только вошли в первую команду с Колей Кулеминым, Ринатом Ибрагимовым и Женей Малкиным. Мне нравилось, что Дэйв относится одинаково и к молодым, и к опытным хоккеистам. Как ты выкладываешься на тренировках и играх, такое и отношение к тебе. Кинг дал нам дорогу в жизнь.

— В чем это выражалось?

— Мы понимали, что все зависело только от нас. Как ты работаешь и тренируешься, так и будешь играть. Мы не думали, что нужно сделать что-то особенное, чтобы попасть в состав. А просто выходили и делали то, что нужно, на максимум. Мы находились в равных условиях. Помню, как с Колей Кулеминым лупасились на тренировках. Казалось бы, друзья с детства. Но мы понимали, что это нужно. Кингу нравилось, что ребята делали все возможное, чтобы попасть в состав.

— Книгу Кинга не читали?

— Честно, нет. Хочется прочитать. Видел только фрагменты, но полностью не читал.

— Какие-то поступки Кинга казались выходящими за привычные рамки?

— Дэйв досконально объяснял нам, как надо играть. Постоянно показывал видео, говорил, как ставить клюшки и коньки. Такое мы увидели впервые. Поразило, как Дэйв бегал каждое утро кроссы. Каждый день! Неважно — снег, дождь или лед. Это его принцип: каждый день начинать с пробежки. Слышал, что он до сих пор бегает. И его жена, когда приезжала в Магнитогорск, тоже бегала с ним.

— Ничего себе.

— Вот-вот. Мы тогда играли во Дворце Ромазана. А бегал Дэйв на территории новой арены, где еще ничего не построили. На пробежках он подкармливал бездомных собак. Помню, кому-то из травмированных игроков команды сказали побегать кроссы. Вроде это был Женька Гладских. И во время пробежки его чуть стая собак не съела. (Улыбается.) Дэйв вот так прикормил их.

— Кинг — фанат хоккея?

— Однозначно. Это понятно по поведению и дисциплине вне льда. Он такой человек по жизни.

Кинг возглавлял «Металлург» с мая 2005 года по сентябрь 2006 года, под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России.

Евгений Бирюков. «Думал, «Рейнджерс» разорвут «Магнитку» в клочья, но мы могли выиграть». Чемпион мира — о карьере

Евгений Бирюков
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дэйв Кинг
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