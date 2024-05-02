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Сегодня, 10:11

Бирюков вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков вошел в тренерский штаб клуба, сообщается на официальном сайте уфимцев.

Главным тренером команды остается Виктор Козлов. В его штаб, помимо Бирюкова, вошли Николай Цулыгин, который продлил контракт с клубом, Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Салавата», а также тренер вратарей Дмитрий Мезенцев и тренер по ОФП Адриан Вальво, который работает в Уфе с лета 2022 года.

Бирюков завершил карьеру после сезона-2023/24. Он является рекордсменом по количеству матчей в КХЛ (1001).

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ уступил «Трактору» со счетом 2-4 в серии.

Виктор Козлов
Евгений Бирюков
Николай Цулыгин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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