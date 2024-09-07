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Сегодня, 12:15

Биттен: «Будет круто, если Шаттенкирк приедет в Россию»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Уильям Биттен отреагировал на возможный приезд американского защитника Кевина Шаттенкирка в КХЛ.

«Вау, вот это новости. КХЛ — отличная лига, и здесь появляется все больше и больше парней из НХЛ. Будет круто, если Шаттенкирк приедет в Россию. А еще круче будет, если он присоединится к нам. Игрок с таким большим опытом НХЛ пригодится любой команде. Для лиги это будет большое событие», — цитирует Биттена Legalbet.

Ранее «СЭ» стало известно, что 35-летний форвард рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ.

В прошлом сезоне Шаттенкирк провел 61 матч за «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (6+18) очка. В общей сложности на его счету более 1000 игр в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Legalbet
Кевин Шаттенкирк
Хоккей
КХЛ
НХЛ

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