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Благотворительный фонд «Пари и побеждай» запустил новогодний «Экспресс заботы»

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Зимние праздники — время заботы о близких и о тех, кто нам особенно дорог. Благотворительный фонд «Пари и побеждай» запустил «Экспресс заботы» — новогодний проект, в рамках которого ветераны спорта и одинокие пожилые люди почувствуют заботу, тепло и праздник.

В рамках «Экспресса заботы» в разных городах России пройдут благотворительные спортивные мероприятия и активности. Поддержку проекту окажут партнеры и друзья фонда — хоккейные клубы «Торпедо» и «Нефтехимик», баскетбольные «Пари НН» и «Уралмаш», Союз биатлонистов России и другие. На каждом событии сами спортсмены и зрители смогут повлиять на объем благотворительной помощи, которую окажут местным подопечным.

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«Экспресс заботы» — ключевая благотворительная активность в конце уходящего года, в рамках которой будут охвачены сразу несколько городов. Мы верим, что общими усилиями сможем помочь нашим дорогим спортсменам и людям в возрасте почувствовать себя счастливее, — отмечает председатель совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев. — Наши ветераны нуждаются во внимании, поэтому мы приглашаем всех объединиться и присоединиться к нашей доброй инициативе».

Спортивная программа проекта откроется специальной дистанцией для ветеранов биатлона на гонке «Ижевская винтовка». Соревнования пройдут 14 декабря. В преддверии Нового года ветераны биатлона смогут не только проявить себя, но и вдохновить молодых спортсменов на достижение новых высот. Участники соревнований получат шанс встретиться с легендами спорта и узнать секреты их успеха.

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На пути «Экспресса заботы» будут следующие остановки:

17 декабря. Екатеринбург. На матче баскетбольных «Уралмаша» и «Автодора» каждый заброшенный мяч пополнит корзину продуктовых подарков одиноким бабушкам и дедушкам.

18 декабря. Нижний Новгород. Во время матча баскетбольных «Пари НН» и «Енисея» выступят бабушки-чирлидерши, а за каждого болельщика добавят средства в копилку новогодних продуктовых подарков для пожилых людей.

19 декабря. Нижнекамск. На матч хоккейных «Нефтехимика» и «Авангарда» спортсмены выйдут в специальной экипировке, а благодаря проекту «Сектор 98» местные ветераны посетят матч вместе со своими внуками.

20 декабря. Москва. На матче волейбольных «Динамо» и «Локомотива» соберут средства для одиноких бабушек и дедушек.

21 декабря. Московская область. Лыжная гонка легенд в Дубровицах. Три ретродистанции для ветеранов и благотворительная дистанция для всех желающих за пожертвование.

25 декабря. Нижний Новгород. На матче хоккейных «Торпедо» и «Локомотива» соберут средства на покупку продуктовых наборов для одиноких пожилых людей.

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Стать участником проекта «Экспресс заботы» очень легко. На специальном портале можно выбрать и посетить благотворительное событие в вашем городе. Если он не попал на карту акции, можно поучаствовать в покупке новогодних подарков для пожилых людей или просто написать поздравление и отправить открытку, которую сотрудники фонда вложат в подарки.

Обо всех проектах будем рассказывать дополнительно. Следите за новостями на сайте проекта «Экспресс заботы» и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

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