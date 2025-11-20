Видео
Сегодня, 02:25

Хартли: «В третьем периоде «Локомотив» допускал очень много ошибок»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Два великолепных периода в нашем исполнении. Полностью контролировали игру, перебрасывали соперника. Во втором перерыве говорили, что нужно принимать правильные решения с шайбой, играть просто и дисциплинированно, но вся наша концентрация вылетела в окно. В третьем периоде «Локомотив» допускал очень много ошибок, а также были невынужденные удаления. Потеряли контроль над своими действиями. Жаль, что болельщики сегодня ушли домой печальными. Мы перестали принимать правильные решения — это самое главное. Завтра посмотрим видео с ошибками и разберем их», — цитирует официальный сайт лиги Хартли.

«Локомотив» с 41 очком в 29 матчах лидирует в Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» идет на 6-й строчке — 32 очка в 27 играх.

&laquo;Шанхай Дрэгонс&raquo; в&nbsp;Ярославле одержал победу над &laquo;Локомотивом&raquo;.«Шанхай Дрэгонс» в овертайме победил «Локомотив», Меркли оформил дубль

Источник: Официальный сайт КХЛ
