15 октября, 23:36

Хартли: «Противостояние с Никитиным? Не могу сказать, но две наши лучшие игры «Локомотив» провел против ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против ЦСКА (4:1) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Противостояние с Никитиным? Я не могу сказать, меня не было в прошлом году в Ярославле. Но две наши лучшие игры мы провели против ЦСКА, это правда. На каждую игру мы настраиваемся, очень важные два очка. У нас была неудачная поездка, нужно было перед болельщиками показать хорошую игру, — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».

Источник: КХЛ
1

  • AlexCS4

    Да тут без вариантов было. Локо, к сожалению, просто по составу кроет нынешний ЦСКА как бык овцу. Парни бились, но ... не вариант.

    16.10.2025

    Игорь Никитин
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК ЦСКА (Москва)
    Боб Хартли
