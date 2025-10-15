Хартли: «Противостояние с Никитиным? Не могу сказать, но две наши лучшие игры «Локомотив» провел против ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против ЦСКА (4:1) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Противостояние с Никитиным? Я не могу сказать, меня не было в прошлом году в Ярославле. Но две наши лучшие игры мы провели против ЦСКА, это правда. На каждую игру мы настраиваемся, очень важные два очка. У нас была неудачная поездка, нужно было перед болельщиками показать хорошую игру, — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».