Хартли: «Противостояние с Никитиным? Не могу сказать, но две наши лучшие игры «Локомотив» провел против ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против ЦСКА (4:1) в FONBET чемпионате КХЛ.
— Противостояние с Никитиным? Я не могу сказать, меня не было в прошлом году в Ярославле. Но две наши лучшие игры мы провели против ЦСКА, это правда. На каждую игру мы настраиваемся, очень важные два очка. У нас была неудачная поездка, нужно было перед болельщиками показать хорошую игру, — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».
AlexCS4
Да тут без вариантов было. Локо, к сожалению, просто по составу кроет нынешний ЦСКА как бык овцу. Парни бились, но ... не вариант.
