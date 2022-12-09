Бобков и Бракко сыграют в Матче звезд КХЛ-2022

Вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков и нападающий «Барыса» Джереми Бракко примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022 года, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Они заменят голкипера Эдварда Паскуале («Металлург», дивизион Харламова) и форварда Линдена Вея («Барыс», дивизион Чернышева).

Для Бобкова этот Матч звезд станет четвертым в карьере. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей, в которых одержал 8 побед.

Для Бракко этот матч станет дебютным в Матчах звезд. В нынешнем сезоне он набрал 21 (8+13) очко в 34 играх. Он также является вторым бомбардиром «Барыса»

Матче Звезд-2022 пройдет на льду арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске 10 и 11 декабря.