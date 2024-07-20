Сергей Бобровский о «Матче года»: «Атмосфера как в сборной России»

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями от участия в благотворительном «Матче года», организованном Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным.

В игре принимают участие хоккеисты из НХЛ и КХЛ.

— Чувствуется атмосфера, как в сборной?

— Есть такое. В раздевалке особая атмосфера, как в сборной России.

— Поможет ли вам этот матч сбросить груз?

— Сейчас уже никакого груза нет. Кажется, что это было уже очень давно. Уже идет подготовка к следующему сезону. Этот матч, безусловно, поможет просто хорошо провести время, насладиться атмосферой, увидеться с нашими российскими болельщиками. Классная идея — провести такой матч.

«Матч года» пройдет в субботу, 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 15.00 (мск).