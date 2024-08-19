Богдан Киселевич рассказал о неудачном сезоне в «Авангарде»

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в интервью «СЭ» рассказал о неудачном сезоне в «Авангарде».

«Я выполнял задачу, которая требовалась. Мне тяжело оценить. Неудачно смотрелось с какой стороны? Если с точки зрения выполнения задач меньшинства и обороны, то в целом неплохо. Если от меня ожидали больше очков, то я согласен. Там в принципе были игроки, которые набирают очки и им не нужно мешать. В плане игры есть всегда куда стремиться и добавлять во всем», — сказал Киселевич.

В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел за «Авангард» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 8 результативными передачами. В 12 играх плей-офф защитник не набрал очков.