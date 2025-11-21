Конюшков: «Торпедо» наверху таблицы — душа спокойна, надо только выходить и делать свое дело»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Это то, что мы наигрываем на тренировках. В этот раз прошло в игре. После 31 матча мы наверху Западной конференции, и все возможно. Душа спокойна, надо только выходить и делать свое дело. Мы экстерном прошли два месяца и сейчас у нас будет возможность отдохнуть и перезагрузиться», — цитирует официальный сайт лиги Конюшкова.

«Торпедо» набрало 41 очко в 29 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Спартак» идет на седьмой строчке — 31 очко в 28 играх.