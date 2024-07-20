Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от благотворительного матча звезд НХЛ и КХЛ в Москве.

— Круто поучаствовать в таком мероприятии. Спасибо организаторам за то, что позвали, — начал хоккеист. — Надеюсь, болельщикам понравилось.

— Кого хотели увидеть больше всего из команды НХЛ?

— Всех, если честно.

— Сейчас вы — восходящая звезда. Насколько было важно для вас выйти против таких звезд, как Овечкин?

— Круто, когда растешь и видишь этих звезд на площадке, а не только на плакатах. Когда на раскатке Овечкин разминается, Сергей Бобровский взял Кубок Стэнли полтора месяца назад, а сейчас ему можно бросить и даже забить, но сегодня у меня не получилось.

— Вы стали активно вести социальные сети. Это ваше желание или вам кто-то посоветовал?

— Это мое желание. Я считаю, что кому-то дано это, а кому-то — нет. Просто я не стесняюсь камеры, если мне есть что показать, я показываю. В сезоне, конечно, контента будет меньше, потому что акцент будет на другие вещи.

Анна Бирюкова