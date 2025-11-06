Болельщик «Шанхая» — о СКА: «Выставили на улицу ждать допуска на арену. Это мой первый и последний матч в «Ледовом»

Болельщик «Шанхай Дрэгонс» Максим (попросил не указывать фамилию. — Прим. «СЭ») рассказал «СЭ» об инциденте перед игрой FONBET чемпионата КХЛ со СКА.

Фаната не пускали на арену из-за китайских иероглифов на свитере.

В итоге болельщику пришлось ждать, пока «драконы» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. Там было написано «Шанхай Дрэгонс».

— Какой была первая реакция на эту ситуацию? Почему решили снимать этот эпизод?

— Честно говоря, был шокирован. Я пришел поддержать любимую команду в клубной атрибутике, а меня разворачивают, говорят, что запрещены иероглифы. Пишу в сообщество «Шанхай Дрэгонс», там попросили снять на видео происходящее. Отправил им в комментарии, оттуда видео и разлетелось.

— Правда ли, что вас не пускали на стадион практически час?

— Именно так. В 18.03 возникла ситуация. В 19.05 мы были в подтрибунном помещении, где сотрудники службы безопасности ждали ответа от КХЛ. Нам так сказали.

— Эта история бьет по репутации тех, кто принимал такое решение?

— Ну, случай действительно вопиющий. Мне непонятно, почему решение принималось так долго, при том что мне не дали возможности подождать в тепле около рамок, а выставили на улицу и сказали ждать ответа.

— Сталкивались ли вы с этим на других аренах? Отталкивает ли такая ситуация от посещения матчей в «Ледовом»?

— Нет, конечно, это просто нонсенс. Ходил на игры минского «Динамо», «Барыса», но никогда такого не было. Честно говоря, в этом сезоне это был первый матч в «Ледовом», на который я пришел. Он явно будет последним.