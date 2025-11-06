6 ноября, 21:12
Болельщик «Шанхай Дрэгонс» Максим (попросил не указывать фамилию. — Прим. «СЭ») рассказал «СЭ» об инциденте перед игрой FONBET чемпионата КХЛ со СКА.
Фаната не пускали на арену из-за китайских иероглифов на свитере.
В итоге болельщику пришлось ждать, пока «драконы» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. Там было написано «Шанхай Дрэгонс».
— Какой была первая реакция на эту ситуацию? Почему решили снимать этот эпизод?
— Честно говоря, был шокирован. Я пришел поддержать любимую команду в клубной атрибутике, а меня разворачивают, говорят, что запрещены иероглифы. Пишу в сообщество «Шанхай Дрэгонс», там попросили снять на видео происходящее. Отправил им в комментарии, оттуда видео и разлетелось.
— Правда ли, что вас не пускали на стадион практически час?
— Именно так. В 18.03 возникла ситуация. В 19.05 мы были в подтрибунном помещении, где сотрудники службы безопасности ждали ответа от КХЛ. Нам так сказали.
— Эта история бьет по репутации тех, кто принимал такое решение?
— Ну, случай действительно вопиющий. Мне непонятно, почему решение принималось так долго, при том что мне не дали возможности подождать в тепле около рамок, а выставили на улицу и сказали ждать ответа.
— Сталкивались ли вы с этим на других аренах? Отталкивает ли такая ситуация от посещения матчей в «Ледовом»?
— Нет, конечно, это просто нонсенс. Ходил на игры минского «Динамо», «Барыса», но никогда такого не было. Честно говоря, в этом сезоне это был первый матч в «Ледовом», на который я пришел. Он явно будет последним.
Бустег
"наш позор вам только снится"
07.11.2025
Бустег
скворцова-степанова - за драконов!
07.11.2025
Бустег
эвон как зависть к титулам Зенита тебе мозг разъела
07.11.2025
Циничный
Ты хохол?
07.11.2025
bishevcky
Исключително газпромовские? Ты вот ,безусловно, идиот, но не газпромовский и вас таких-легион.
06.11.2025
Palacios
К чему такие лозунги и декламации? Конкретных работников нужно штрафовать. Канадского вратаря за воровство 900-й шайбы тоже нужно посадить и закрывать НХЛ? ) Ты слишком категоричен.
06.11.2025
Bibigon2020
много кто "взбредает" тебе в голову?
06.11.2025
Sergey Sparker
Культурная столица! Или столица бомжей?
06.11.2025
rotkiv
Что сказать, идиоты газпромовские
06.11.2025
Sergey Sparker
Почему бред? Есть же чудаки которые за Зенит в футбол болеют или за СКА. Нормальному человеку такое в голову не взбредет! Но их же пускают везде.
06.11.2025
Gordon
Если за ЭТО СКА (против которого в отсутствие Ромки не имею ничего) не будут применены самые строгие меры из существующих, КХЛ можно закрывать.
06.11.2025
Gordon
Пл сравнению с поведением тех, кто ответственен за пропуск болельщиков, это просто образец здравого смысла.
06.11.2025
Киса Кацман
фанат «Шанхай Дрэгонс»? лютый бред
06.11.2025