Болельщики принесли цветы, свечи и игрушки к «Уфа-Арене» в память о Родионе Амирове

Болельщики начали приносить цветы, свечи и игрушки к центральному входу «Уфа-Арены» в память о нападающем команды Родионе Амирове.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга.

Спортсмен дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае этого года уфимский клуб продлил с ним контракт на один сезон.

Хоккеист также выступал за юниорские сборные России с 17 до 20 лет. В конце 2020 года он провел первые матчи за национальную команду страны.