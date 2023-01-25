Болельщики «Салавата Юлаева» разместили баннер с героиней фильма «Убить Билла»

Болельщики «Салавата Юлаева» продемонстрировали перформанс перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

На красочном баннере изображена героиня фильма «Убить Билла». Болельщики уфимского клуба сделали отсылку к фильму и созвучности сокращения фамилии главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова — Билл.

18 января фанаты «Ак Барса» вывесили баннер, на котором изобразили Билялетдинова в образе Терминатора с подписью: «I'm Bill back». Тем самым, болельщики переиграли знаменитую фразу киногероя: «I'll be back».

Прошлая встреча команд завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1.

«Ак Барс» занимает 3-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 54 матча.

«Салават» располагается на 6-й строчке с 64 баллами за 54 встречи.