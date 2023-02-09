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КХЛ

Сегодня, 15:53

Болельщик «Сибири» высказался о запрете фанатам скандировать «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России

Виталий Косик
Корреспондент
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Болельщик «Сибири» Дмитрий Казанцев прокомментировал информацию о том, что КХЛ запретила фанатам новосибирской команды скандировать «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России.

«Не понимаю, как во фразе «Славься, «Сибирь» можно какой-то непатриотизм увидеть! Мы гордимся и нашей командой, и регионом, в котором живем, любим нашу страну, поэтому и скандируем эти строки, когда перед началом игры играет гимн. Такое ощущение, что кто-то на этой ситуации просто хочет пропиариться. Самой-то фразе «Славься, «Сибирь» более 20 лет, и никогда к ней не цеплялись! Кто ее придумал, сейчас уже никто не помнит: скорее всего, кто-то из фанатов. Другие клубы пытались это скопировать, к примеру, скандировать «Славься, «Амур», но у них это не прижилось. Это наше, сибирское! Да и сами хоккеисты, особенно новенькие, признавались, что эта фраза во время гимна их до мурашек пробирала, они понимали, как их поддерживают болельщики», — приводит слова болельщика KP.RU.

7 февраля «СЭ» стало известно о том, что КХЛ попросила «Сибирь» пресечь скандирование «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России из-за жалоб на его осквернение.

Напомним, что во время государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».

Источник: https://www.nsk.kp.ru/daily/27462/4718348/
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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