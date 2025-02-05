Больше «Ак Барса» только «Авангард» забивал СКА в Санкт-Петербурге

Сегодня, 02:55
«Ак Барс» разгромил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге.
Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.
Все матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 6+ голов
|Дата
|Тренер
|Вратари
|Матч
|06.02.2024
|Роман Ротенберг
|Серебряков, Мойсевич
|Авангард (г) — 5:9
|04.02.2025
|Роман Ротенберг
|Плешков, Мойсевич
|Ак Барс (д) — 3:8
|25.11.2011
|Вацлав Сикора
|Штепанек
|Динамо М (г) — 4:7
|10.04.2023
|Роман Ротенберг
|Николаев, Подъяпольский
|ЦСКА (д) — 3:7
|16.01.2025
|Роман Ротенберг
|Мойсевич, Заврагин
|Северсталь (д) — 4:7
Все матчи, кроме игры с ЦСКА, проходили в регулярном чемпионате.