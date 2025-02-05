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Сегодня, 02:55

Больше «Ак Барса» только «Авангард» забивал СКА в Санкт-Петербурге

Кирилл Бурдаков
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«Ак Барс» разгромил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» со счетом 8:3 и установил новый рекорд результативности для гостевых команд в Санкт-Петербурге.

Предыдущее достижение делили ЦСКА и «Северсталь», которые в течение последнего года огорчали вратарей команды Романа Ротенберга по восемь раз. Тем не менее казанцы не дотянули до рекорда «Авангарда», который в начале февраля 2024-го забросил в армейские ворота девять шайб.

Все матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 6+ голов

Дата Тренер Вратари Матч
06.02.2024 Роман Ротенберг Серебряков, Мойсевич Авангард (г) — 5:9
04.02.2025 Роман Ротенберг Плешков, Мойсевич Ак Барс (д) — 3:8
25.11.2011 Вацлав Сикора Штепанек Динамо М (г) — 4:7
10.04.2023 Роман Ротенберг Николаев, Подъяпольский ЦСКА (д) — 3:7
16.01.2025 Роман Ротенберг Мойсевич, Заврагин Северсталь (д) — 4:7

Все матчи, кроме игры с ЦСКА, проходили в регулярном чемпионате.

Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота СКА в&nbsp;матче КХЛ 4&nbsp;февраля. «Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры
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ХК СКА
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