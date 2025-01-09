Майоров — о победе «Спартака» над СКА: «Красно-белые были конкретнее, не увидел у петербуржцев тактическую нить»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над СКА (5:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Матч оставил хорошие впечатления. «Спартак» сыграл очень организованно. Хожу почти регулярно на игры и могу сказать, что далеко не во всех матчах они выглядят так, как выглядели в игре против СКА. Хотя, безусловно, остаются проблемы. Что касается СКА, то я не увидел, чтобы там была какая-либо тактическая нить, она должна просматриваться обязательно. Конечно, если команда проигрывает крупно, то сохранить эту нить очень сложно: начинается разброс и шатание. Каждый шашки наголо, давайте будем отыгрываться, в результате все рушится и нет никакой цельности. «Спартак» заслуженно выиграл, он был конкретнее», — сказал Майоров «СЭ».

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.

«Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.

Александр Абустин