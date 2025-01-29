Майоров: «Пашин очень прилично выглядит в этом сезоне»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Пашине.

«Причин его прогресса не знаю, лучше спросить об этом у Жамнова. Как раз вчера на трибуне разговаривали о том, что Пашин очень прилично выглядит в этом сезоне. Подрос парень, в том числе в мастерстве. По хоккейным меркам все идет как надо. Можно ли назвать его лидером «Спартака»? Давайте не будем торопиться. Сколько уже было ребят, которые выстреливали на короткой дистанции, а потом пропадали», — цитирует «ВсеПроСпорт» Майорова.

22-летний Пашин набрал 36 (11+25) очков в 47 матчах этого сезона и является лучшим бомбардиром команды.