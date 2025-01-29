Майоров: «Спартак» не очень убедительно действовал в атаке против ЦСКА»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Те, кто видел матч, скажут, что не такая уж уверенная победа была у «Спартака». Не забывайте, что две последних шайбы были заброшены уже в концовке. До третьего гола в пустые ворота игра была примерно равной.

«Спартак» не очень убедительно действовал в атаке, армейцы у чужих ворот были ярче, больше угроз создали. Зато хозяева неплохо оборонялись. В любом случае счет обманчивый», — цитирует «ВсеПроСпорт» Майорова.