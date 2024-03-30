Майоров — о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Не успел даже выпить, а вы звоните»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет «Спартака» из плей-офф КХЛ. В шестом матче серии второго раунда красно-белые проиграли «Металлургу» (0:3, 2-4).

«Дайте мне хоть очухаться. Матч закончился две минуты назад. Я не успел даже выпить в связи с окончанием сезона», — сказал Майоров «СЭ».

«Металлург» выиграл серию у «Спартака» со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».