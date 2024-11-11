Майоров: «Локомотив» по непонятным для меня причинам упустил Кубок Гагарина в прошлом сезоне»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не ожидал поражения «Локомотива» в финале последнего Кубка Гагарина.

«Там все механизмы отлажены очень четко. Результаты «Локомотива» в этом сезоне откровением не стали. По непонятным для меня причинам команда проиграла Кубок Гагарина в прошлом розыгрыше, а я ставил на нее. Вдруг что-то с ней произошло, и она перестала забивать. «Локомотив» выстраивается уже давно, и на сегодняшний день команда построена», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

В решающей серии Кубка Гагарина-2024 клуб из Ярославля уступил «Металлургу» со счетом 0:4.