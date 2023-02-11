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Сегодня, 00:15

Майоров — о «Спартаке»: «Перед глазами пример «Торпедо». Там состав не сильнее — а играют гораздо лучше»

Александр Кружков
Обозреватель
Хоккеисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» высказался об игре красно-белых в текущем сезоне.

 Нынешний сезон «Спартака» — сплошное разочарование?

— Да, хотя в последние годы уже и не рассчитываю, что команда заберется куда-то высоко. О выигрыше Кубка Гагарина вообще речи нет. «Спартак» ведь только в 2015 году наконец-то обрел стабильность. А до этого — ни денег, ни спонсоров, ни состава... Соперничать с богатыми клубами мы не могли.

Сейчас, когда ввели потолок зарплат, немножко полегче. Но все равно пока отстаем. По бюджету мы далеко не на первых ролях. Вот недавно в «СЭ» опубликовали любопытные цифры. Если верить вам, на зарплаты хоккеистов «Спартак» тратит 360 миллионов рублей в год. В Западной конференции по этому показателю нас опережают ЦСКА, СКА, «Локомотив» и московское «Динамо». Понятно, в таких условиях «Спартаку» сложно бороться за медали. В то же время перед глазами яркий пример «Торпедо». Где платежная ведомость еще меньше, состав не сильнее — а играют гораздо лучше.

 
Борис Майоров. «Виски или коньяк могу хлопнуть — но без всякого удовольствия». Борису Майорову — 85

 

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Борис Майоров
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