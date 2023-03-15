0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:40

Майоров: «Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает «Ак Барса» фаворитом в борьбе за победу в Кубке Гагарина-2023.

«Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды кроме «Ак Барса» сейчас играют неровно, в том числе и ЦСКА тоже. Посмотрите, как сейчас играют армейцы, при такой игре мало верится, что они смогут что-то выиграть. Также, не очень верю в победу СКА», — приводит Metaratings.ru слова Майорова.

Также он рассказал, кто удивил его в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Кто удивил меня? Не только меня, но и всех болельщиков хоккея очень удивил «Адмирал» после прохода «Салавата Юлаева», — добавил специалист.

16 марта стартуют четвертьфинальные серии второго раунда Кубка Гагарина. На «Востоке» встретятся «Металлург» — «Авангард» и «Ак Барс» — «Адмирал». На Западе СКА сыграет с «Торпедо», а ЦСКА с «Локомотивом».

Источник: https://metaratings.ru/news/maiorov-stavlyu-na-pobedu-ak-barsa-v-kubke-gagarina-235707/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Борис Майоров
Кубок Гагарина
2
0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Быков: «ЦСКА получил по носу. Надеюсь, команда будет играть по-другому»
Черкас заявил, что серия СКА — «Торпедо» станет украшением плей-офф КХЛ
Гафуров: «Ларионов 100 процентов мог бы быть где-нибудь в компании Nike или Apple»
Заварухин продолжит работу главным тренером «Автомобилиста»
Защитник «Металлурга» Маклюков — о серии с «Авангардом»: «Будет интересное противостояние!»
Чудо было близко. Чемпион еле унес ноги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крикунов считает нормальным желание Жамнова поработать тренером в «Спартаке»

Жамнов: «Хочется помочь «Спартаку» вернуть победные традиции»