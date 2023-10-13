Майоров: «Единственная пока игра, которую «Спартак» провел на высоком уровне, был матч с ЦСКА»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров высказался об игре красно-белых в текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Единственная пока игра, которую «Спартак» провел на очень высоком уровне, был недавний матч с ЦСКА. По всем остальным матчам масса вопросов: это касается выхода из своей зоны при начале атаки, игры в обороне, особенно в меньшинстве, взаимодействия в средней зоне. С ЦСКА игра у «Спартака» выглядела шикарной, она была сбалансированной, так как присутствовали хорошая взаимосвязь, скорости, была довольно надежная оборона», — приводит слова Майорова ТАСС.

11 октября «Спартак» обыграл ЦСКА (5:3). 16 сентября красно-белые уступили армейцам на выезде (2:3 ОТ).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице «Запада», набрав 24 очка в 18 матчах.