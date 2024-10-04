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Сегодня, 16:15

Михайлов — об игре ЦСКА: «Команда новая, еще строится. Нужно потерпеть»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» оценил игру армейцев на старте сезона.

— Как вам работа Ильи Воробьева? Есть уверенность, что уже в этом сезоне армейцы снова будут бороться за чемпионство?

— В данный момент я уверен только в том, что перед ЦСКА правильно поставлена задача — завоевать Кубок Гагарина. Другой цели у нашего клуба быть не может. К сожалению, игра пока далека от идеала. Явно не хватает стабильности. Но ничего, команда новая, еще строится. Нужно потерпеть.

В ЦСКА собраны молодые и очень перспективные хоккеисты. В том числе ребята, которые вернулись из Северной Америки. Они считают себя игроками уровня НХЛ, хотя не каждому удалось там себя проявить. Поэтому сейчас с точки зрения психологии им надо кое-что поменять. Здесь-то не АХЛ, а КХЛ — вторая по силе лига мира!

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов

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