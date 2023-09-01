Михайлов: «Лично я доволен, что Федотов сыграет против «Ак Барса»

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявку вратаря армейцев Ивана Федотова на матч КХЛ против «Ак Барса».

«Лично я доволен, что нашли компромисс и разрешили сегодня играть Федотову. Я за то, чтобы Иван играл. Отношения с ИИХФ? Они портят, не мы. Не мы же лишили себя права выступать на мировых соревнованиях всех уровней. На каком основании? ИИХФ грозит открытием дисциплинарного дела? Это мы им должны грозить за то, как они поступили с нашей сборной и командами Белоруссии», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов объявил, что 26-летний хоккеист сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом». Игра открытия сезона-2023/24 КХЛ пройдет сегодня, 1 сентября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.