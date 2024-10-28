Борис Михайлов подтвердил планы руководства АКМ по вступлению в КХЛ

Сегодня, 15:24
Член попечительского совета тульского АКМ, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов сообщил, что у руководства клуба есть планы вступить в FONBET КХЛ.
Ранее «СЭ» сообщал, что туляки рассматривают возможность подачи заявки в лигу в сезоне-2025/26.
«Идея такая есть, а что дальше, я сказать не могу. Пока на официальном уровне ничего не говорят. Про это стоит спрашивать у президента клуба, руководителей», — сказал Михайлов.
Команда АКМ была создана в структуре тульской Академии хоккея имени Б. П. Михайлова. АКМ выступает в ВХЛ, до этого академия была представлена в МХЛ и НМХЛ. В 2024 году туляки впервые вышли в финал ВХЛ, где уступили альметьевскому «Нефтянику».
В сезоне-2024/25 в КХЛ выступают 23 клуба из 4 стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая.