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Сегодня, 17:55

Борис Михайлов: «ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно повел 5:0»

Сергей Ярошенко
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от матча FONBET Чемпионата КХЛ ЦСКА и СКА (6:5).

«Начало матча получилось сокрушительным. ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно добился результата 5:0. А вот что случилось во втором и третьем периодах со столичным клубом, вопрос не ко мне. Видимо, команда успокоилась, решила, что победа уже добыта. А вот СКА молодцы, перехватили инициативу. Чувствовалось, что именно гости контролируют ход встречи. У ЦСКА пошли ошибки, это чисто психологический момент. Но все же натиск выдержали, довели дело до победы. Захватывающая и, как всегда, принципиальная игра. Зрители были довольны. А вот для тренерского штаба и команды есть немало пиши для размышлений», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Встреча состоялась в среду, 26 декабря, в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 6:5. В составе хозяев шайбами отметились Павел Карнаухов (дважды), Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Максим Соркин. У гостей отличились Сергей Сапего, Александр Никишин, Арсений Грицю, Иван Демидов и Сергей Плотников.

Источник: ВсеПроСпорт
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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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