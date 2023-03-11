Борис Михайлов рассказал, удивил ли его исход серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил на вопрос, удивил ли его вылет «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Немного, но не сильно удивил итоговый исход в серии «Адмирал» — «Салават Юлаев». На протяжении всего сезона «Адмирал» выглядел неплохо. Команда просто доказала, что может играть на хорошем уровне», — приводит «Чемпионат» слова Михайлова.

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.