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КХЛ

Сегодня, 19:46

Борис Михайлов считает, что у ЦСКА произошел психологический спад после выигрыша Кубка Гаранина

Алина Савинова

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре ЦСКА в последних матчах.

«Победы есть победы, но, как говорит главный тренер Сергей Федоров, есть над чем работать. Включаться надо с первой минуты и играть до последней», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Также он рассказал, как победа в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне отразилась на команде.
«Всегда у команды после достижения цели, выигрыша Кубка Гагарина, появляется психологический спад. Это и произошло с ЦСКА. Плюс поздний выход из отпуска», — добавил 77-летний специалист.

19 октября армейцы одержали победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1). На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (27 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-mihajlov-u-tsska-by-l-psihologicheskij-spad-posle-vy-igry-sha-kubka-gagarina/
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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