Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 января, 23:14

Михайлов — о Гру: «Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил выбор тренеров на Матч звезд КХЛ.

Команды возглавят Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов.

«Матч звезд — это действительно в большей степени шоу, не соревнование, а развлечение для зрителей. Собираются лучшие по опросам болельщиков. Что касается тренерского состава, с выбором Жамнова, Никитина и Козлова соглашусь. А вот что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд. Вместо него много кого можно было бы пригласить — Разина, Ларионова, Козырева. Возможно, выбор в пользу Гру связан с тем, что он иностранец, не знаю», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Матч всех звезд КХЛ 2025 года пройдет в Новосибирске с 8 по 9 февраля.

Источник: Vprognoze.ru
2
Хоккей
КХЛ
Борис Михайлов
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Сегодня
Вчера
Неделя