Михайлов — о Гру: «Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил выбор тренеров на Матч звезд КХЛ.

Команды возглавят Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов.

«Матч звезд — это действительно в большей степени шоу, не соревнование, а развлечение для зрителей. Собираются лучшие по опросам болельщиков. Что касается тренерского состава, с выбором Жамнова, Никитина и Козлова соглашусь. А вот что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд. Вместо него много кого можно было бы пригласить — Разина, Ларионова, Козырева. Возможно, выбор в пользу Гру связан с тем, что он иностранец, не знаю», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Матч всех звезд КХЛ 2025 года пройдет в Новосибирске с 8 по 9 февраля.