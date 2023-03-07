Борис Михайлов: «Жду от ЦСКА завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его не завоюем»

Сегодня, 16:59
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об игре ЦСКА в серии против «Северстали» в первом раунде плей-офф КХЛ.
— Как вы оцениваете то, что ЦСКА уступает в серии?
— Отрицательно. Но матчей еще много, серия длится до четырех побед. Будем надеяться, что все будет в порядке, — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.
— Как вы думаете, есть какая-то недооценка «Северстали»?
— Во-первых, очень здорово, что эта команда третий год подряд выходит в плей-офф. Это показывает стабильность работы тренера. Во-вторых, видно, что команда с каждым годом играет все лучше и лучше. На сегодняшний момент результат говорит сам за себя: «Северсталь» не только не уступает ведущей команде российского хоккея ЦСКА, но и ведет в счете.
— Что вы лично ждете от ЦСКА в этом сезоне?
— Я жду завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его, конечно, не завоюем.
На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Северстали».