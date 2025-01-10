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Сегодня, 10:54

Борис Ротенберг — о Романе: «Мой брат делает многое для популяризации хоккея, вы просто не знаете»

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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о тренерской работе в хоккее своего брата Романа Ротенберга.

«Мой брат делает многое для популяризации хоккея. Вы просто многого не знаете. Я лично знаю, сколько он сделал и будет делать на благо хоккея России. Я хочу поздравить его с тем, что СКА сейчас идет неплохо. Хоть и последняя игра (со «Спартаком» (0:5). — Прим. «СЭ») была тяжелой. Хочу выразить ему поддержку. Это человек, который искренне любит хоккей, который делает всевозможное для команды, для каждого пацана. Не в курсе, какой он тренер. Не общался с другими хоккеистами. Но все покажет результат», — сказал Ротенберг «СЭ».

В январе 2022 года Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. В этом сезоне его команда с 54 очками располагается на 5-й строчке в Западной конференции.

Дарик Агаларов

6
Борис Ротенберг-младший
ХК СКА
Роман Ротенберг
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