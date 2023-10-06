Бородкин: «Все команды сейчас хорошие в КХЛ, простых матчей нет»

Защитник «Лады» Артем Бородкин прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы выспались, ощущения нормальные. Вышли готовыми, все, что «Адмирал» показал, мы и ожидали. Все нормально в плане подготовки. Разбирали их, они нас не удивили. Тяжелый матч, но обидно, что пропустили последний гол. Хорошо, что взяли очко, это тоже важно. Все бились и старались.

Все команды сейчас хорошие в КХЛ, простых матчей нет. У нас все идет через работу и труд. Запомнились домашние победы над ЦСКА и «Салаватом Юлаевым», болельщики здорово нас поддерживали», — цитирует Metaratings.ru Бородкина.

«Адмирал» с 10 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, а команда из Тольятти (20 очков) — вторая.