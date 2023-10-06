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Сегодня, 07:15

Бородкин: «Все команды сейчас хорошие в КХЛ, простых матчей нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лады» Артем Бородкин прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы выспались, ощущения нормальные. Вышли готовыми, все, что «Адмирал» показал, мы и ожидали. Все нормально в плане подготовки. Разбирали их, они нас не удивили. Тяжелый матч, но обидно, что пропустили последний гол. Хорошо, что взяли очко, это тоже важно. Все бились и старались.

Все команды сейчас хорошие в КХЛ, простых матчей нет. У нас все идет через работу и труд. Запомнились домашние победы над ЦСКА и «Салаватом Юлаевым», болельщики здорово нас поддерживали», — цитирует Metaratings.ru Бородкина.

«Адмирал» с 10 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, а команда из Тольятти (20 очков) — вторая.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-lady-borodkin-u-nas-vse-idet-cherez-trud-zapomnilis-domashnie-pobedy-nad-cska-i-salavatom-291761/
Артем Бородкин
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Лада
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