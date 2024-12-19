Бородкин рассказал о музыкальных предпочтениях: «Никакого Лепса и шансона»

Хоккеист «Трактора» Артем Бородкин рассказал, удобно ли ему кататься под музыку и назвал свои предпочтения в ней.

— Все матчи проходят под музыку. Как вам играется под разные треки?

— Честно, я даже не замечаю ее. Ты сосредоточен на игре, на игровых моментах и как бы не обращаешь внимания. Тем более ты под шум трибун играешь и тоже на этом не акцентируешь внимание. Наоборот, двигает вперед хорошая атмосфера.

— А какой жанр, кстати, вот именно под игру в хоккей подходит лично для вас?

— Не знаю. Главное, чтобы была ритмичная, быстрая музыка, заряжающая — и все это. Никакого там Лепса точно не надо слушать. Никакого шансона, — заявил хоккеист Legalbet.ru

19 декабря «Трактор» одержал победу над «Барысом» со счетом 5:2 в матче FONBET чемпионата КХЛ в формате 3х3.