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Сегодня, 16:27

Бородкин рассказал о музыкальных предпочтениях: «Никакого Лепса и шансона»

Камила Абдурахманова
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Хоккеист «Трактора» Артем Бородкин рассказал, удобно ли ему кататься под музыку и назвал свои предпочтения в ней.

— Все матчи проходят под музыку. Как вам играется под разные треки?

— Честно, я даже не замечаю ее. Ты сосредоточен на игре, на игровых моментах и как бы не обращаешь внимания. Тем более ты под шум трибун играешь и тоже на этом не акцентируешь внимание. Наоборот, двигает вперед хорошая атмосфера.

— А какой жанр, кстати, вот именно под игру в хоккей подходит лично для вас?

— Не знаю. Главное, чтобы была ритмичная, быстрая музыка, заряжающая — и все это. Никакого там Лепса точно не надо слушать. Никакого шансона, — заявил хоккеист Legalbet.ru

19 декабря «Трактор» одержал победу над «Барысом» со счетом 5:2 в матче FONBET чемпионата КХЛ в формате 3х3.

Источник: Legalbet.ru
Артем Бородкин
ХК Трактор
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