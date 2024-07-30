Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:51

Божко — о переходе Комтуа в «Динамо»: «Отличное усиление»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Автомобилиста» Артем Божко прокомментировал переход канадского форварда Макса Комтуа в московское «Динамо».

«Подписание Комтуа в «Динамо» — отличное усиление. Игроку 25 лет, и он не едет с ярмарки туда. Ему есть, что доказывать, и он идеально подойдет под систему тренера Кудашова. Мощный, силовой нападающий, не деревянный, а достаточно техничный. Эта сделка — пример хорошей работы Сопина», — цитирует Божко Legalbet.

В сезоне-2023/24 Комтуа выступал за «Каролину». В НХЛ он принял участие в 2 матчах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Ильин день в России отметят 2 августа
Сборную США раскритиковали за подсчет медалей на Олимпиаде-2024
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Ларионов — о подписаниях Войнова и Свечникова: «Это говорит об амбициях «Торпедо»