Божко — о переходе Комтуа в «Динамо»: «Отличное усиление»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Артем Божко прокомментировал переход канадского форварда Макса Комтуа в московское «Динамо».

«Подписание Комтуа в «Динамо» — отличное усиление. Игроку 25 лет, и он не едет с ярмарки туда. Ему есть, что доказывать, и он идеально подойдет под систему тренера Кудашова. Мощный, силовой нападающий, не деревянный, а достаточно техничный. Эта сделка — пример хорошей работы Сопина», — цитирует Божко Legalbet.

В сезоне-2023/24 Комтуа выступал за «Каролину». В НХЛ он принял участие в 2 матчах и сделал 1 результативную передачу.