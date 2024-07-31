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Сегодня, 18:10

Божко рассказал, какое правило может добавить динамики в играх КХЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Автомобилиста» Артем Божко считает, что правило запрета возврата шайбы в свою зону в овертайме МХЛ изменит рисунок игры многих команд КХЛ.

«Правило, которое будут обкатывать в овертайме Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), может добавить еще динамики и зрелищности в КХЛ. Интересный ход, когда в зоне атаки нельзя отдавать передачу назад за красную линию. Если это правило зайдет в МХЛ, то в КХЛ оно может стать определяющим и интересным. Многим командам придется менять рисунок игры в овертаймах. Просто сохранять, держать шайбу до буллитов уже не получится», — цитирует Божко Legalbet.

Правило, запрещающее возврат шайбы в свою зону будет применено в сезоне-2024/25 в МХЛ в тестовом режиме. В дальнейшем оно может также появиться в КХЛ.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
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