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29 марта, 23:10

Брагин отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции Кубка Гагарина

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Тренер-консультант СКА Валерий Брагин прокомментировал выход на ЦСКА в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Для меня неудивительно, что «Локомотив» дал такой бой ЦСКА. Команда готовилась весь сезон, хорошо играли в «регулярке». Плюс у ярославцев хороший сплав молодых и опытных хоккеистов. Есть ли у СКА сверхмотивация на серию с ЦСКА, потому что в прошлом году в плей-офф не удалось пройти московских армейцев? Мотивация есть всегда. Обе команды будут настраиваться серьезно. То, что мы уже пятый сезон подряд видим в финале Западной конференции одни и те же команды, говорит об одном — сильнее них никого нет», — цитирует Брагина Metaratings.ru.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Первый матч серии между армейцами стартует 2 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/bragin-my-uzhe-pyatyi-sezon-podryad-vidim-cska-i-ska-v-finale-zapada-silnee-nikh-nikogo-net-239319/
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Брагин
Кубок Гагарина
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