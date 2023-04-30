Браташ: «ЦСКА выглядел предпочтительнее в позиционных действиях»

Российский тренер Олег Браташ поделился мнением о седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3:2).

«Открытой была буквально одна смена, когда сначала «Ак Барс» провалился при давлении в зоне соперника и армейцы убежали три в одного, не забили, и тут же в ответку получили чистый выход Кирилла Петрова на Рейдеборна. В позиционных действиях в зонах, как мы отмечали с начала серии, ЦСКА выглядит предпочтительнее. В своей зоне активной игрой не дают «Ак Барсу» владеть подолгу шайбой. Казань в этом плане позволяет сопернику больше. Вторая, третья шайба ЦСКА и стала результатом таких атак. Причем количество переросло в качество. Моментов из позиционных атак у гостей хватало. Вот и получаем, что два ключевых гола выросли из того слагаемого игры, в котором москвичи имели превосходство», — приводит слова Браташа «РБ Рейтинг».

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.