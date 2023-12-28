Браташ пересказал ход матча «Лады» с московским «Динамо»: «Игру необязательно было смотреть»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ на пресс-конференции забавно прокомментировал ход матча с московским «Динамо» (4:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Сначала было 0:0. Потом мы забили гол в большинстве. Потом мы выстояли в меньшинстве, а потом на последней минуте наше четвертое звено смогло забить в раздевалку. Во втором периоде несколько феноменальных спасений Подъяпольского и еще две заброшенные шайбы не позволили сопернику приблизиться к нам в счете.

В третьем периоде, я считаю, что мы уверенно довели матч до победы. Так что необязательно было смотреть игру, я все рассказал», – сказал Браташ на пресс-конференции.

«Лада» (57 очков) после 46 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (62) после 45 игр продолжает занимать второе место на «Западе».