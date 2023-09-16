Сегодня, 20:11
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу команды над «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).
«Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру. Сегодня получилось ее удержать. Поэтому мы рады. Мы надеялись на Подъяпольского, зная его возможности и бэкграунд. Но у нас есть еще вратарь, который хорошо проявлял себя на предсезонной подготовке. Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Поэтому пока нет поводов его менять. Джозефс? Трой удачно реализовывает свои моменты за счет правильной работы без шайбы. У него хороший бросок, но этого мало. Нужно хорошо играть без шайбы, действовать правильно, чтобы появлялись моменты для броска», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
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|Сибирь
|6
|2
|4
|5
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|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2 ОТ
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|4 : 3