Главный тренер «Лады» Браташ: «Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу команды над «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).

«Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру. Сегодня получилось ее удержать. Поэтому мы рады. Мы надеялись на Подъяпольского, зная его возможности и бэкграунд. Но у нас есть еще вратарь, который хорошо проявлял себя на предсезонной подготовке. Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Поэтому пока нет поводов его менять. Джозефс? Трой удачно реализовывает свои моменты за счет правильной работы без шайбы. У него хороший бросок, но этого мало. Нужно хорошо играть без шайбы, действовать правильно, чтобы появлялись моменты для броска», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.