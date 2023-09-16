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Сегодня, 20:11

Главный тренер «Лады» Браташ: «Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру»

Алина Савинова
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу команды над «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).

«Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру. Сегодня получилось ее удержать. Поэтому мы рады. Мы надеялись на Подъяпольского, зная его возможности и бэкграунд. Но у нас есть еще вратарь, который хорошо проявлял себя на предсезонной подготовке. Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Поэтому пока нет поводов его менять. Джозефс? Трой удачно реализовывает свои моменты за счет правильной работы без шайбы. У него хороший бросок, но этого мало. Нужно хорошо играть без шайбы, действовать правильно, чтобы появлялись моменты для броска», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Лада» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков за 7 игр. Следующий матч команда Браташа проведет против «Трактора». Игра состоится 18 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/16/519687.html
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КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
Олег Браташ
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9 Динамо Мн 6 2 4 5
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
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16.09 13:30
Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
 5 : 1
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 1 : 3
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 0 : 4
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 3 : 2 ОТ
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 4 : 3
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