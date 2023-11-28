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Сегодня, 21:34

Браташ остался доволен игрой «Лады» в матче против «Ак Барса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Понравилась игра нашей команды, особенно третий период, мы очень хорошо работали с шайбой. Создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол. К сожалению, не реализовали. Не сказал бы, что позволили много создать «Ак Барсу», — сказал Браташ.

«Лада» с 46 очками после 37 матчей идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на строчку ниже (44 очка за 36 игр).

30 ноября тольяттинская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым», а клуб из Казани встретится с «Автомобилистом».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
Олег Браташ
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