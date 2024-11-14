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Сегодня, 19:50

Браташ покидает пост главного тренера «Лады»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что Олег Браташ покидает пост главного тренера команды.

58-летний специалист возглавлял «Ладу» с весны 2023 года. Его контракт был рассчитан на два года.

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — цитирует Чеботарева ТАСС.

Спортивный директор &laquo;Лады&raquo; Рафик Якубов и&nbsp;капитан &laquo;Лады&raquo; Михаил Фисенко. «Распродажи игроков не будет. До 18 ноября». Спортивный директор и капитан «Лады» — о финансовом кризисе

После 24 матчей нынешнего сезона тольяттинская команда с 23 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Лада» имеет задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь. По словам Чеботарева, 15 ноября клуб начнет выплачивать долги.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ

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