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Сегодня, 07:21

Браташ покинет пост главного тренера «Лады»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Олег Браташ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Олег Браташ покинет пост главного тренера «Лады».

Основным кандидатом на место наставника тольяттинцев является Александр Савченков. Последние три сезона 50-летний специалист работал ассистентом Алексея Кудашова в «Динамо».

Браташ возглавил «Ладу» в апреле 2023 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрала 78 очков и заняла 7-е место в Восточной конференции. В четвертьфинале конференций тольяттинская команда проиграла «Авангарду» — 1-4.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
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