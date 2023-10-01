Браташ: «Предстоящую поездку «Лады» на Дальний Восток ожидаем со страхом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

«Мы очень сильно старались, как и в каждой игре. Сегодня наши старания увенчались победой. Мне кажется, наши игроки немножко избаловались, они думали, наверное, что Влад Подъяпольский будет не только все ловить, но еще и голы забивать. Вот поэтому, чтобы они на это не рассчитывали, у нас сегодня в воротах был Трушков. Предстоящую поездку на Дальний Восток, честно говоря, ожидаем со страхом, но будем решать проблемы по мере их поступления, поэтому сейчас наши мысли будут о ближайшей встрече», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» с 17 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Динамо» с 10 очками — на 10-й строчке Запада.